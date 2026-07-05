ΚΥΡ.05 Ιου 2026 18:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαλέσκου: «Aν θα έλεγα μια λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά είναι… κουράστηκα»

μα
clock 16:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται και αναφέρθηκε τόσο στα δημοσιεύματα για το επαγγελματικό της μέλλον όσο και στην πίεση που, όπως είπε, βίωσε τη χρονιά που ολοκληρώνεται.

«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα, έχω συνηθίσει να λένε. Έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, για το πώς είμαι ή για το τι δεν κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά, από πολλές απόψεις και με όλα όσα άκουσα, είναι… κουράστηκα», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Διαβάστε επίσης 

Λιάγκας: Ρομαντικές στιγμές στην Κρήτη με την Αντωνά

Καραμπέτη: «Αν με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ιωάννα μαλέσκου Τηλεοραση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis