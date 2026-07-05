Μαλέσκου: «Aν θα έλεγα μια λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά είναι… κουράστηκα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται και αναφέρθηκε τόσο στα δημοσιεύματα για το επαγγελματικό της μέλλον όσο και στην πίεση που, όπως είπε, βίωσε τη χρονιά που ολοκληρώνεται.

«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα, έχω συνηθίσει να λένε. Έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, για το πώς είμαι ή για το τι δεν κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά, από πολλές απόψεις και με όλα όσα άκουσα, είναι… κουράστηκα», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.

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