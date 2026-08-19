Τραγωδία στην Κένυα: Επτά νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες (βίντεο)

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Τραγικό τέλος είχε πτήση τουριστικού ελικοπτέρου στην Κένυα, καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Σαμπούρου, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι τουρίστες και ο πιλότος, χωρίς κανένας από τους επιβαίνοντες να καταφέρει να επιβιώσει.

Η μοιραία πτήση

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026, στην κομητεία Σαμπούρου, κοντά στο Όρος Ολολόκβε (Mount Ololokwe), σε μια απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σαφάρι και τουριστικές πτήσεις.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας ανέφερε ότι το ελικόπτερο ήταν τύπου Eurocopter EC130 B4 και πραγματοποιούσε πτήση από την περιοχή Loisaba προς την περιοχή του ποταμού Ewaso Nyiro. Η συντριβή σημειώθηκε περίπου στις 09:13 τοπική ώρα.

Όλοι οι επιβαίνοντες νεκροί

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες της αστυνομίας κάνουν λόγο για επτά νεκρούς – έναν πιλότο και έξι τουρίστες. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Η πολυτελής εταιρεία τουρισμού &Beyond επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο μετέφερε δικούς της επισκέπτες και ότι το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές.

Δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας.

Οι εικόνες από την περιοχή έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στους πρόποδες του Όρους Ολολόκβε, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την πρόσβαση στο σημείο και την ανάκτηση των θυμάτων.

Έρευνα για τα αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της συντριβής. Η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της Κένυας έχει αναλάβει την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου.

Το δυστύχημα συγκλονίζει την τουριστική βιομηχανία της Κένυας, καθώς η περιοχή της Σαμπούρου αποτελεί έναν από τους σημαντικούς προορισμούς για επισκέπτες που πραγματοποιούν σαφάρι και πτήσεις πάνω από τα εντυπωσιακά τοπία της βόρειας χώρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα θύματα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το ελικόπτερο.

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