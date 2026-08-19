Σπαλιάρας: Χώρισε με τη σύντροφό του μετά από τέσσερα χρόνια

Ο Γιάννης Σπαλιάρας χώρισε από τη σύντροφό του, Αγγελική, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Μάλιστα, ο ίδιος το έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του χωρίς να αποκαλύπτει τους λόγους που τον οδήγησαν στον χωρισμό.

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

Ράντου: Η απάντησή της μετά τα σχόλια για τη φωτογραφία της με μπικίνι

Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο