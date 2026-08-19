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Σπαλιάρας: Χώρισε με τη σύντροφό του μετά από τέσσερα χρόνια

σπαλιαρας
clock 19:00 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Σπαλιάρας χώρισε από τη σύντροφό του, Αγγελική, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Μάλιστα, ο ίδιος το έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του χωρίς να αποκαλύπτει τους λόγους που τον οδήγησαν στον χωρισμό.

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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