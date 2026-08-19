Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο εξαιτίας φρικτών πόνων που την ταλαιπωρούσαν. Η ηθοποιός πόσταρε ένα βίντεο κατά το οποίο μίλησε για τη διαδρομή της προς το νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα.

«Πήγα εχθές με ασθενοφόρο, με το ΕΚΑΒ δηλαδή στο Ασκληπιείο Βούλας. Ξέρετε ότι όταν σε ξαπλώνουν στο κρεβάτι έχει δύο παράθυρα στην πόρτα που βλέπεις, δεν μπορούσα να δω πολλά πράγματα αλλά επειδή η παραλιακή μου είχε λείψει πολλά πολλά χρόνια, όταν μπήκαμε στην παραλιακή και επειδή ήταν άδειοι οι δρόμοι, το κατάλαβα από αυτό το μικρό παράθυρο. Σαφώς δεν μπορούσα να σηκωθώ από τους πόνους να δω θάλασσα εκείνη την ώρα. Και έτσι μου αρκούσε που έβλεπα τις άκρες των δέντρων όπου κάποια στιγμή έπαψαν να υπάρχουν δέντρα και βλέπω ένα έκτρωμα. Απορώ πώς δεν ξεσηκώθηκαν όλοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκεί που μένουν, να ξεσηκωθούν γι’ αυτό το πράγμα που ξεφύτρωσε ξαφνικά - που κανονικά θα έπρεπε όλη η Αθήνα, για να μην πω όλοι οι Έλληνες. Δεν ξέρω πώς έγινε μέσα στο Ελληνικό. Μιλάω για τον ουρανοξύστη το οποίο είναι το μαύρο του το χάλι. Μέσα σε αυτή την ομορφιά που είχαμε και πού θαυμάζαμε τόσα χρόνια. Δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Σταμάτησα και να πονάω και έκανα ένα μίνι βιντεάκι όσο προλάβαινα όπως πήγαινε το ΕΚΑΒ, ήταν τόσο μεγάλος ο θυμός μου», ανέφερε.

«Στην επιστροφή όταν πια πήρα την κατάλληλη αγωγή, σταμάτησαν λίγο οι πόνοι, για να γυρίσω πίσω με ΕΚΑΒ ήταν λίγο δύσκολο, υπήρξαν πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα από ό,τι άκουγα οπότε… Έπρεπε να πάρω ταξί. Ντάξει τώρα το πώς μπήκα, το πώς βγήκα είναι άλλο πράγμα, σημασία έχει ότι τον παρακάλεσα να πάμε από παραλιακή γιατί θα ερχόμουν στο Σπίτι του Ηθοποιού που είναι Κάτω Πατήσια. Έτυχα σε έναν άνθρωπο και ξαφνικά άρχισα να βλέπω από τη μεριά που ήταν τα παλιά μπουζούκια, τα παλιά κλαμπ, οι παλιές ντίσκο διώροφες μεζονέτες, πολυκατοικίες. Λέω τι είναι όλα αυτά; Πήγαινε για χιλιομετρική απόσταση μεγάλη και μου λέει αυτά είναι σπίτια που έχουν αγοράσει ήδη. Δεν με ένοιαζε καθόλου αν τα έχουν αγοράσει, αν θα τα αγοράσουν, αν τα έχουν νοικιάσει, αν θα τα νοικιάσουν, εμένα αυτό που ξαφνικά σκέφτηκα… Να μην μιλήσουμε ότι εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χτίσματα, από τη μεριά της παραλίας, γιατί η παραλία θα έπρεπε να είναι για όλους τους Αθηναίους, για όλους τους Έλληνες, θύμωσα γιατί αυτές οι παραλίες θα γίνουν σίγουρα ιδιωτικές, αποκλείεται να αφήσουν να περάσει κόσμος απλός, απλός κόσμος που θέλει να κάνει το μπάνιο του χωρίς να θέλει να πληρώσει κάποια πλαζ», συμπλήρωσε.

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