Διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 € σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Δύο πιστώσεις μέσα στο ίδιο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια. Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και, βάσει του νόμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, δηλαδή μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

Το νέο καθεστώς προβλέπει επιστροφή που μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια για κάθε έτος, χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη γενική επιστροφή ενοικίου. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το όριο να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η διαδικασία γίνεται χωρίς αίτηση. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των προσώπων που υπηρετούν στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν δύο ολόκληρα ενοίκια να πιστώνονται τώρα στον λογαριασμό τους. Για όσους έχουν ήδη λάβει ή δικαιούνται τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται. Η νέα ειδική ενίσχυση συμπληρώνει το ποσό ώστε η συνολική στήριξη να φτάσει στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος.

Πρώτη πληρωμή για τα ενοίκια του 2024

Η πρώτη εκκαθάριση αφορά αναδρομικά τα μισθώματα του 2024. Ο νόμος προβλέπει ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, χρονικό όριο που συμπληρώνεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

Όποιος δεν είχε λάβει τον Νοέμβριο του 2025 τη γενική επιστροφή ενοικίου, για παράδειγμα επειδή υπερέβαινε τα εισοδηματικά όρια, μπορεί να πάρει τώρα ολόκληρη την ειδική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού επιλέξιμου ενοικίου που κατέβαλε το 2024.

Αντίθετα, όποιος είχε ήδη πάρει τη γενική επιστροφή για το ίδιο έτος δεν θα λάβει άλλα δύο ενοίκια. Η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται ώστε, μαζί με την επιστροφή που έχει ήδη καταβληθεί, η συνολική στήριξη να φτάσει στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος.

Η δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Λίγες εβδομάδες αργότερα έρχεται ο δεύτερος γύρος. Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 καταβάλλεται η ενίσχυση για τα ενοίκια που πληρώθηκαν μέσα στο 2025.

Ο βασικός κανόνας παραμένει ο ίδιος: η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με το ένα δωδέκατο της γενικής επιστροφής το συνολικό όφελος να φτάνει στα δύο ενοίκια.

Για κάποιον, για παράδειγμα, που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο μίσθωμα είναι 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ. Αν έχει ήδη λάβει ή δικαιούται 500 ευρώ από τη γενική επιστροφή, η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί στα υπόλοιπα 500 ευρώ. Εάν δεν δικαιούται τη γενική επιστροφή, μπορεί να λάβει ολόκληρα τα 1.000 ευρώ μέσω του ειδικού καθεστώτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος»: Πρώην ευρωβουλευτής απολογείται για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού