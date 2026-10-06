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GOSSIP - LIFESTYLE

Το σόι σου: Η Αφρούλα παρουσιάζεται στην Παπαδροσοπούλου ως πιθανή αγοράστρια βίλας στην Κηφισιά

σοι
clock 17:00 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με νέο επεισόδιο επανέρχεται «Το σόι σου» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 21:00 

Επεισόδιο 64: «Μια κόμισσα απ’ τα Γιάννενα» – Για πρώτη φορά στα χρονικά, η Αφρούλα βρίσκεται εδώ και μέρες στην Αθήνα, κανένας όμως δεν έχει καταλάβει τίποτα! Η ξαφνική… διακριτικότητα της μάνας της ανησυχεί την Αντωνία, η οποία αρχίζει και υποπτεύεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Υποψία η οποία θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, μόλις μάθουν πως η Αφρούλα έχει παρουσιαστεί στην Παπαδροσοπούλου ως πιθανή αγοράστρια μιας μισοτελειωμένης βίλας στην Κηφισιά -σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της Αλεξάνδρας!

Αντωνία, Λυδία, Σάββας και Μενέλαος είναι αποφασισμένοι να μάθουν τι συμβαίνει, προτού η Αλεξάνδρα αρχίζει να μαζεύει υπογραφές! Κι όταν η αλήθεια έρθει στο φως, και μάθουν πως η Αφρούλα κέρδισε 3 εκατομμύρια στο λαχείο, όλοι αρχίζουν να πιστεύουν πως οι ζωές τους θα αλλάξουν προς το καλύτερο -ή το χειρότερο. Την μεγαλύτερη αλλαγή όμως την ονειρεύεται η Αφρούλα, ή αλλιώς… Κόμισσα Τσιρίδου, η οποία είναι έτοιμη να αλώσει τη μεγαλοαστική τάξη! Η τύχη όμως, έχει άλλα σχέδια για όλους…

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