Χάρης Ρώμας: "Δεν έβγαλα δεκάρα από την πολιτική"

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 και ο ίδιος αναφέρθηκε στην τηλεοπτική του πορεία, τη συγγραφή, την κωμωδία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, αλλά και στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα.

«Όταν έχεις την ενασχόληση και την ευθύνη για ορισμένα πράγματα, δεν μπορείς να δεις την πολιτική μόνο από την κωμική της πλευρά. Τη βλέπω και δραματικά και πικρά, γιατί πολλά πράγματα είναι πικρά στην πολιτική ζωή», ανέφερε.

Όπως είπε, τον ενοχλεί ιδιαίτερα όταν κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει οικονομικά οφέλη από την πολιτική του δραστηριότητα.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ δεν έβγαλα δεκάρα από την πολιτική. Έβαλα λεφτά από την τσέπη μου και δεν με πειράζει καθόλου», ανέφερε.

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