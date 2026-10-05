Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας

Με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τιμήθηκαν 21 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Νάνα Μούσχουρη, «για την συμβολή τους στη διασφάλιση ότι η δημοκρατία στη χώρα μας μπόρεσε να ακμάσει, να είναι και να παραμείνει ζωντανή». Η απονομή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φετινή Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας και είναι η τελευταία για τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία εκπνέει σε λίγους μήνες.

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«Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές παιδικές της αναμνήσεις από τη γερμανική κατοχή (στην Αθήνα), η Νάνα Μούσχουρη βοήθησε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης μόλις λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, συνεχίζει να διαμορφώνει τη γερμανική αντίληψη για την Ελλάδα.

Η Νάνα Μούσχουρη πάντα υποστήριζε την ειρήνη και την ελευθερία. Η σημασία αυτών των αξιών αποδεικνύεται επίσης από την εκτεταμένη προσήλωσή της πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο: από το 1994 έως το 1999, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το 1993 είναι πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF», ανέφερε ο κ. Σταϊνμάιερ στην αιτιολόγηση της βράβευσης της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

«Είναι μια τεράστια τιμή για μένα και με αγγίζει πραγματικά βαθιά», δήλωσε η κυρία Μούσχουρηστην εφημερίδα BILD μετά τη βράβευσή της και ανέφερε ότι το Βερολίνο σημαίνει για την ίδια πολλά και για πολλούς λόγους. «Το να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Βερολίνο είναι απίστευτο», προσέθεσε και υπενθύμισε ότι στη Γερμανία έλαβε τον πρώτο χρυσό δίσκο της καριέρας της.

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