Oικονομάκου: "Χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου"

Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την προσωπική της ζωή αλλά και για το διαζύγιό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο

«Δέχομαι κριτική επειδή δείχνω τη ζωή μου, επειδή κάνω συνέχεια ταξίδια και επειδή μετά από ένα γάμο προχώρησα σε μια καινούργια σχέση και ξαναπαντρεύτηκα. Στο μυαλό του κόσμου σημαίνει ότι αν είσαι ευτυχισμένη, αν είσαι ερωτευμένη και κάνεις ταξίδια και δουλεύεις πολύ, ταυτόχρονα αφήνεις και κάτι πίσω», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουνα στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις;

Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου. Γιατί, ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση», αποκάλυψε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πόσες νταντάδες έχει για τα τέσσερα παιδιά της

Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγούδησε «Φυσάει Πολύ» δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο