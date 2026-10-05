Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πόσες νταντάδες έχει για τα τέσσερα παιδιά της

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έχει πέντ νταντάδες να τη βοηθούν στη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Η 45χρονη επιχειρηματίας εξήγησε ότι υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία νταντά διαθέσιμη όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί της, προκειμένου να τη βοηθά στις καθημερινές υποχρεώσεις, όπως σημειώνει η New York Post.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ. Παρά τη βοήθεια που έχει στη διάθεσή της, η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε ότι επιμένει να αναλαμβάνει η ίδια ορισμένες βασικές στιγμές της καθημερινότητας των παιδιών της. Όπως ανέφερε, φροντίζει να τα πηγαίνει και να τα παίρνει από το σχολείο, ενώ κάθε βράδυ κάθονται όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι.

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