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GOSSIP - LIFESTYLE

Λαμπρόπουλος: "Ο γιατρός με φόβισε, μου έλεγε «έχεις δύο παιδιά, δεν θα σε χαρούν»"

λα
clock 09:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται" για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του και τα κιλά που έχασε.

«Δεν έχασα τα κιλά εγώ, με έβαλε ο γιατρός να τα χάσω. Έπεσα σε γιατρό που με φόβισε, μου έλεγε “έχεις δύο παιδιά, δεν θα σε χαρούν”», ανέφερε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Με φόβισε, λοιπόν, οπότε σιγά σιγά έχασα το κέφι για ζωή. Το παλεύουμε, μια χαρά», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

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