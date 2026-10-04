Άννα Μαρία Ψυχαράκη: Η Ηρακλειώτισσα του Big Brother αρραβωνιάστηκε

Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη αρραβωνιάστηκε και η ίδια έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.

Η Ηρακλειώτισσα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται τα χέρια της και τα χέρια του συντρόφου της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το πρόσωπό του.

«Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι ιερό, ευλογημένο από τον Θεό. Ουδείς, λοιπόν, να μην τα βάζει με τη χάρη του Θεού όταν ενώνει 2 ανθρώπους που ζουν ο ένας για τον άλλον. Να σέβεστε την αγάπη του άλλου ώστε να ευλογηθείτε και εσείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

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