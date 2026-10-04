Μακρυπούλια: «Έχω υπάρξει και καλύτερα, αλλά μου άφησε γλυκόπικρη γεύση η περσινή σεζόν»

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Η Ζέτα Μακρυπούλια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται" και αναφέρθηκε στην περσινή τηλεοπτική της χρονιά.

«Έχω υπάρξει και καλύτερα, αλλά μου άφησε γλυκόπικρη γεύση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι άλλο τηλεοπτικό πέρα από το Moments», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μετά από 18 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε το Μόλις Χώρισα 2 το οποίο λέγεται Μόλος Ξαναχώρισα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε όλοι μαζί.

Στην ταινία έχω γεννήσει το παιδί, αν θυμάστε η πρώτη ταινία τελείωσε όταν έσπασαν τα νερά. Γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι το οποίο σήμερα το βλέπουμε 18 χρονών, έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και εκεί κάπου η Ηλέκτρα παθαίνει μία τρέλα», συμπλήρωσε.

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