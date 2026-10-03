Μάστορας: "Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος στο The Voice μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη"

Ο Χρήστος Μάστορας παραχώρησε συνέντευξη στο Καλύτερα Δε Γίνεται και μοιράστηκε ότι δεν μπορούσε εύκολα να φανταστεί τη συνέχεια του The Voive χωρίς τον συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη, δίπλα τους.

«Ένας διαφορετικός κύκλος στο The Voice, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ. Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα στην καρέκλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα. Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο ας πούμε αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το ήταν», πρόσθεσε.

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