Μιμή Ντενίση: «Η κακία στα media ξεχειλίζει, η ζήλια, το κουτσομπολιό, τα φτηνιάρικα αστεία»

Η Μιμή Ντενίση παραχώρησε συνέντευξη στα Παραπολιτικά και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τοξικότητα που, όπως παρατηρεί, κυριαρχεί στα social media.

«Η κακία στα media ξεχειλίζει. Η ζήλια, το κουτσομπολιό, τα φτηνιάρικα αστεία… Τι προσφέρουν όλα αυτά; Σκέφτομαι πολλές φορές πως, όταν δεν υπήρχαν κινητά, πηγαίναμε για καφέ και ακούγαμε, κοιτάζαμε τον συνομιλητή μας. Τώρα κοιτάμε το κινητό. Μας τηλεφωνούν όλοι παντού και φωτογραφιζόμαστε. Και αν όλα αυτά ήταν για καλό, να πω εντάξει, αλλά βλέπω ανθρώπους που περνούν τη μέρα τους σχολιάζοντας και βρίζοντας. Πολύ μικρή και απρόβλεπτη η ζωή για να τη σπαταλάμε έτσι. Και είναι τόσο όμορφο πράγμα η καλοσύνη, η γενναιοδωρία. Λες μια καλή κουβέντα σε ένα σκληρό, υποτίθεται, άτομο και δακρύζει. Άρα; Αγάπη και ενότητα. Αυτά πιστεύω εγώ», είπε η ηθοποιός.

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