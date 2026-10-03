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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Υπό στενή παρακολούθηση ποτάμια και γέφυρες – Κατολισθήσεις και καταστροφές σε 4 δήμους

ποταμός Γιόφυρος
clock 19:39 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, οι δήμοι και η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι επί ποδός για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στο δήμο Βιάννου, σύμφωνα με το δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, έντονα προβλήματα και ζημιές καταγράφονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ παρακολουθείται στενά η στάθμη του νερού στον Αναποδάρη ποταμό. Όπως τόνισε ο κ. Μπαριτάκης, εάν η στάθμη αυξηθεί περισσότερο θα ληφθεί απόφαση να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο.

Στον δήμο Μινώα Πεδιάδος η κατάσταση μοιάζει να ομαλοποιείται, αν και τη χθεσινή νύχτα οι βροχοπτώσεις ήταν ισχυρές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, στη διάρκεια της νύχτας έκλεισαν έξι επαρχιακοί δρόμοι οι οποίοι δόθηκαν στην κυκλοφορία το πρωί.

«Τα προβλήματα στο δήμο μας εντοπίζονται κυρίως στο αγροτικό δίκτυο, στην κατάρρευση πρανών και τριών γεφυριών» τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου, ενώ και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών αφορούν στην αγροτική οδοποιία.

Τα συνεργεία πάντως, δεν σταματούν να επιχειρούν για την αποκατάσταση κατολισθήσεων που καταγράφονται στο σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έκανε λόγο για ζημιές σε οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, τοιχία αντιστήριξης αλλά και διάβρωσης ακτών. Μάλιστα, ο κ. Δοξαστάξης ανέφερε ότι συστήθηκε ήδη επιτροπή για την καταγραφή των ζημιών.

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Κατολισθήσεις ποταμια Γεφυρες
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