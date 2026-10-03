Γιγαντώνονται οι εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Φωτιές, οργή και ωμή αστυνομική βία (βίντεο)

Μεγάλη έκταση παίρνουν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, μετά και από περιστατικά βίας, κυρίως αστυνομικής σε βάρος ανηλίκων.

Οι έφηβοι βγήκαν στους δρόμους και απέκλεισαν σχολικά ιδρύματα για να διαμαρτυρηθούν για τα γερασμένα κτίρια, τα ανεπαρκή κονδύλια για την Παιδεία, να φωνάξουν κατά των υπεράριθμων τάξεων αλλά και να ζητήσουν παρεμβάσεις για τους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών, τις απουσίες προσωπικού και ένα άνισο σύστημα όπου το κοινωνικό υπόβαθρο καθορίζει την επιτυχία.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί σε ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας της νεολαίας» δήλωσε μία από τις μαθήτριες που είχαν αποκλείσει Λύκειο στο Παρίσι. Συμμετείχε για δεύτερη ημέρα στον αποκλεισμό της εισόδου του σχολείου μαζί με εκατοντάδες άλλους μαθητές, διασφαλίζοντας τη ματαίωση όλων των μαθημάτων.

«Θέλουμε απλώς να μας ακούσει η κυβέρνηση. Προτιμούμε να στεκόμαστε εδώ κάνοντας αυτό, παρά να αναγκαζόμαστε να μαθαίνουμε υπό κακές συνθήκες. Είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστεί η φωνή μας» επεσήμανε. «Το σχολείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο», έγραφε μια χάρτινη πινακίδα πίσω της, όπως μεταφέρει ο Gurdian.

«Ο προϋπολογισμός για την παιδεία περικόπτεται δραστικά, ενώ διοχετεύονται τεράστια επιπλέον κονδύλια στον στρατό», δήλωσε η ανήλικη, η οποία εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Αρκετοί εκπαιδευτικοί στέκονταν κοντά στα οδοφράγματα, εκφράζοντας τη στήριξή τους. Την Παρασκευή, εκατοντάδες Λύκεια έκλεισαν ή αποκλείστηκαν από τους μαθητές, ενώ εκατοντάδες νέοι συνελήφθησαν, καθώς το κίνημα απειλεί να συνεχιστεί.

Πολλοί από τους διαδηλωτές μαθητές κατηγορούν το κράτος ότι αποσύρεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιγράφοντας δύσκολες συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας, όπως οροφές που καταρρέουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διαρροές, κατσαρίδες και κτίρια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Άλλοι έκαναν λόγο για υπερβολικά μεγάλα σχολικά ωράρια και έλλειψη διδακτικού προσωπικού.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε βάσιμα τα παράπονα, αλλά καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «βία στα αστικά κέντρα». Οι μαθητές κατηγορούν την αστυνομία για χρήση υπερβολικής βίας και πρόκληση τραυματισμών, καθώς κάνει συχνή χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση των διαδηλώσεων. Στο Παρίσι, το πρωί της Παρασκευής, πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στις εισόδους δύο Λυκείων.

Τραυματίες μαθητές

Αρκετοί ανήλικοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν και 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 40 διευθυντών σχολείων.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 14χρονου στο Βαλ-ντ'Ουάζ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρεται να δέχθηκε πλαστική σφαίρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι το αγόρι πίστεψε πως «θα πέθαινε». Λόγω της αστυνομικής βίας έχουν τραυματιστεί σοβαρά τουλάχιστον άλλοι δύο ανήλικοι, όπως μεταφέρουν και τα τοπικά ΜΜΕ.

Το πρωί της Παρασκευής ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, καθώς κάποια άτομα, σε απόσταση από το σχολείο, πυροδοτούσαν βεγγαλικά.

«Χθες άκουγα κρότους κάθε δύο λεπτά· είναι θορυβώδες και τρομακτικό όταν εκτοξεύονται αντικείμενα οριζόντια και όχι προς τον αέρα. Υπήρχαν άτομα που προκαλούσαν καταδιώξεις και συγκρούσεις με την αστυνομία, αλλά δεν επρόκειτο για μαθητές του σχολείου μας» επεσήμανε ένας από τους εφήβους που εξεγείρονται. Οι μαθητές, σχεδόν στο σύνολό τους, επιχειρούν να εκφράσουν τα αιτήματά τους ειρηνικά.

Πηγή: reader.gr

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