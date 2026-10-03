«Πήραμε ισόβια στον πόνο»: Συγκλονίζει η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη 4 χρόνια μετά το τροχαίο

Χθες, 2 Οκτωβρίου 2026, η Έμμα Καρυωτάκη θα συμπλήρωνε τα 25 της χρόνια. Μια ημέρα που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν γεμάτη χαμόγελα, ευχές και οικογενειακές στιγμές. Αντί για γιορτή, οι δικοί της άνθρωποι άφησαν λουλούδια στο μνήμα της.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον Νοέμβριο του 2022, όταν η 21χρονη τότε φοιτήτρια Κτηνιατρικής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, η οικογένειά της εξακολουθεί να βιώνει καθημερινά την απώλεια.

Η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, μιλά για τον πόνο που παραμένει ζωντανός, αλλά και για τον δικαστικό αγώνα που συνεχίζεται, με την οικογένεια να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Έμμας.

Έμμα Καρυωτάκη: «Κάποιες μέρες είναι αλάτι στην πληγή»

«Κάθε μέρα ο πόνος είναι ίδιος, αμείωτος. Κάποιες μέρες, όμως, είναι “αλάτι στην πληγή”. Θα γινόταν 25 ετών. Θα είχε πάρει το πτυχίο της, θα έκανε αυτό που αγαπούσε και ονειρευόταν από μικρό κοριτσάκι. Θα είχαμε χαρές, γέλια, ευχές, δώρα. Αντ' αυτού, θα έχουμε λουλούδια σε ένα κρύο μάρμαρο», λέει η κ. Καμπάκη.



Μαζί με το πένθος, η οικογένεια της Έμμας εξακολουθεί σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικαστικές εκκρεμότητες της υπόθεσης.



Ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε κάθειρξη 16 ετών και έξι μηνών, καθώς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή εκτίεται, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει κλείσει δικαστικά, καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.





«Γιατί να μειωθεί η ποινή του;»

«Δικαστικά είμαστε σχεδόν στο πουθενά. Ο οδηγός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα με 16,5 χρόνια, τα οποία εκτίει, αλλά έχουμε ακόμα σε εκκρεμότητα το Εφετείο, όπου αυτός ο παραβατικός άνθρωπος ζητάει να μειωθεί η ποινή του», αναφέρει η μητέρα της Έμμας.







Και συνεχίζει: «Γιατί να μειωθεί; Τι έκανε σωστό και πρέπει να επιβραβευτεί γι' αυτό; Και τι έχουμε κάνει εμείς, πού φταίξαμε, για να πρέπει να υποστούμε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή; Να ξανακούσουμε με κάθε λεπτομέρεια πώς δολοφονήθηκε το παιδί μας, μόνο και μόνο για να μειωθεί η ποινή του;».





Η καταδίκη της συνοδηγού για υπόθαλψη εγκληματία

Ξεχωριστή δικαστική διαδρομή ακολούθησε η υπόθεση της νεαρής γυναίκας που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο. Αν και αρχικά είχε απαλλαγεί με βούλευμα από τις ποινικές ευθύνες που της είχαν αποδοθεί για το τροχαίο, η οικογένεια της Έμμας συνέχισε τον δικαστικό αγώνα, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος της για υπόθαλψη εγκληματία.







Η υπόθεση έφτασε τελικά στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον Μάρτιο του 2026 την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία και της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.







«Η συνοδηγός, ως γνωστόν, απαλλάχθηκε με ένα γελοίο βούλευμα που βασιζόταν σε αναλήθειες. Και μετά από πολύ κόπο και πόνο και αποκλειστικά δικό μας τρέξιμο καταφέραμε να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί για υπόθαλψη εγκληματία. Κι αυτό όμως σε πρώτο βαθμό, που σημαίνει ότι η ποινή προς το παρόν δεν είναι εκτελεστή, άρα κυκλοφορεί ελεύθερη κι ωραία, τέσσερα χρόνια μετά, σαν να μην έχει γίνει τίποτα», σημειώνει η κ. Καμπάκη.





«Τέσσερα χρόνια για εμάς σταμάτησε η ζωή»

Και είναι ίσως η τελευταία φράση της κ. Καμπάκη που αποτυπώνει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τι σημαίνουν αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια για την οικογένεια της Έμμας. «Τέσσερα χρόνια για εμάς σταμάτησε η ζωή. Πήραμε ισόβια στον πόνο. Για όλους τους άλλους η ζωή συνεχίζεται. Ακόμα και για τους δολοφόνους της».





Η νύχτα που κόπηκαν τα όνειρα της 21χρονης Έμμας

Η Έμμα Καρυωτάκη ήταν μόλις 21 ετών και σπούδαζε Κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν από το τροχαίο είχε πάρει την τελευταία πτήση από τα Χανιά για τη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου σπούδαζε και ζούσε.







Αφού επισκέφθηκε την κτηνιατρική κλινική όπου νοσηλευόταν ο σκύλος της, κατευθυνόταν προς το σπίτι συμφοιτήτριάς της που είχε γενέθλια. Είχε μαζί της την τούρτα και τα κεράκια που είχε αγοράσει για τη φίλη της.







Στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Καμάρας, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τότε 26χρονος. Μετά την παράσυρση, ο οδηγός, ο οποίος έκανε όπισθεν και την ξαναπάτησε, εγκατέλειψε το σημείο.







Η Έμμα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου για ημέρες έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά, δεν τα κατάφερε.



Η οικογένειά της, μέσα στις πιο δύσκολες ώρες της, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.







Χθες, η Έμμα θα έκλεινε τα 25. Θα είχε μπροστά της μία ζωή ολόκληρη, το πτυχίο της, τη δουλειά που ονειρευόταν, ανθρώπους που αγαπούσε και όλα εκείνα που στα 25 μοιάζουν ακόμη να βρίσκονται στην αρχή. Για την οικογένειά της, όμως, η 2α Οκτωβρίου δεν έχει πια τούρτα, κεράκια και δώρα. Έχει, όπως λέει η μητέρα της, «λουλούδια σε ένα κρύο μάρμαρο».

Πηγή: parapolitika.gr

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