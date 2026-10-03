Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στο Αμάρι – Περιορισμός μετακινήσεων λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου για την περιοχή του Αμαρίου στο Ρέθυμνο, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί εκ νέου συσσώρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 14:27 εστάλη μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου.

Τα προβλήματα καταγράφονται, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Νωρίτερα, στις 11:55, είχε εκδοθεί αντίστοιχο μήνυμα του 112 για την ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, αλλά και για προληπτική μεταφορά πολιτών σε υψηλότερα σημεία εξαιτίας της εξέλιξης των φαινομένων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έως και την Κυριακή, ενώ ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε ετοιμότητα σε ολόκληρο το νησί.

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται συνεχώς και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές όπου έχουν ήδη παρουσιαστεί συσσωρεύσεις υδάτων και φερτών υλικών.

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