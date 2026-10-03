Ζωνιανά - κακοκαιρία: "Μεταφερθείτε σε πιο ψηλά σημεία" – «Έσπασαν» τον δρόμο για να φύγουν τα νερά (βίντεο)

Λίγο πριν τις 12 σήμερα το μεσημέρι ήχησε ξανά το 112 για τους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου, εφιστώντας την προσοχή όλων για την εκδήλωση νέων καιρικών φαινομένων, και ζητώντας από τους πολίτες να μεταφερθούν σε πιο ψηλά σημεία.

Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο παραμένει δύσκολη, καθώς η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικό όγκο νερού. Η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στα Ζωνιανά η επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε για ακόμη μία νύχτα οδήγησε τη δημοτική αρχή στην απόφαση να προχωρήσει σε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Συγκεκριμένα, κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» τμήμα του δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς τα συνεχιζόμενα φαινόμενα επιβαρύνουν την ήδη πληγείσα περιοχή.

Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

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Οι κάτοικοι των Ζωνιανών και των γύρω περιοχών, έζησαν μία εφιαλτική νύχτα, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές. Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή, με τα νερά να απειλούν να την κατακλύσουν.

Για να απομακρυνθούν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στα Ζωνιανά, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, αποφάσισε να γίνει παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο και να «σπάσει» το οδόστρωμα, ώστε να δημιουργηθεί δίοδος και να διοχετευτούν τα νερά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν υπερχείλισε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με νέες ποσότητες νερού να κατευθύνονται προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα φαινόμενα και η συνεχής ροή των υδάτων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα.

Σοβαρές δυσκολίες σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο, καθώς ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε ξανά, με την πρόσβαση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη.

*Φωτογραφία: Γιάννης Αγγελάκης/Eurokinissi

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