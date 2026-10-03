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ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νέες τηλεφωνικές απάτες -Έκαναν «φτερά» χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ

περιπολικο
clock 11:22 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, με επιτήδειους να προσποιούνται τους λογιστές και να πείθουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή, με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία και τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Στην πρώτη περίπτωση, άνδρας επικοινώνησε με ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος επιβολής προστίμου, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει σε σακούλα, την οποία θα έπρεπε να αφήσει έξω από το σπίτι.

Η ηλικιωμένη συγκέντρωσε κοσμήματα και οικογενειακά κειμήλια, συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία, και τα άφησε κοντά έξω από το σπίτι.

Στη δεύτερη περίπτωση, άνδρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο και παρουσιάστηκε ως ο λογιστής του γιου του, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε οφειλή προς την εφορία. Στη συνέχεια, τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει έξω από την κατοικία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το θύμα, συγκέντρωσε σε μία σακούλα περίπου 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Οι δύο υποθέσεις προστίθενται στα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης που καταγράφονται στη χώρα. Τις υποθέσεις διερευνά η αστυνομία.

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