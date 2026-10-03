Τσίπρας μετά τις συναντήσεις με τους αλιείς: Η κραυγή αγωνίας τους είναι σήμα κινδύνου για τη χώρα

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του που συνοδεύεται από βίντεο μετά τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους του κλάδου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος των καυσίμων, αλλά και στην ασφάλεια των αλιέων στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν περιορίζονται στις επαγγελματικές τους διεκδικήσεις, αλλά αφορούν συνολικά τη χώρα.











Η ανάρτηση έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με παράκτιους αλιείς και επαγγελματίες του κλάδου των γρι-γρι. Κατά τη διάρκειά της έγινε αποδέκτης καταγγελιών για τη δράση τουρκικών αλιευτικών ακόμη και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε καταγγελίες και για την παλιότερή δήλωσή του ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. «Έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης» του επεσήμανε ο κ. Παναγιώτης Μαυρίδης με τον Αλέξη Τσίπρα να αντιδρά και να τον καλεί να σταματήσει την προπαγάνδα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Ερημώνουν τα χωριά στη στεριά, ερημώνουν και οι θάλασσές μας.

Η κραυγή αγωνίας των αλιέων δεν είναι ακόμα ένα σύνολο επαγγελματικών διεκδικήσεων, αλλά ένα σήμα κινδύνου για τη χώρα.

Πρώτα και κύρια οι τιμές των καυσίμων που κάνουν κάθε απόπειρα ψαριάς έναν οικονομικό βραχνά με το σήκωμα της άγκυρας. Μετά έχουν να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία μιας πολιτείας η οποία δεν υπερασπίζεται το στοιχειώδες δικαίωμά τους σε έναν ασφαλή πλου.

Ο υπαρξιακός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς, είναι κίνδυνος και για το θαλάσσιο περιβάλλον, μεγαλώνει την επισιτιστική ανασφάλεια και θέτει σε έμμεση αμφισβήτηση τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα.

Η ικανοποίηση των αιτημάτων των επαγγελματιών αλιέων, είναι υπόθεση που μας αφορά όλους και όλες».

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