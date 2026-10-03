Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Κανονικά ο αγώνας - Ειδικές ρυθμίσεις για τους δρομείς λόγω των καθυστερήσεων στα πλοία

Κανονικά θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι ο Ημιμαραθώνιος δρόμος. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο, η διοργάνωση του αγώνα στο Αρκαλοχώρι προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις, προκειμένου κανένας αθλητής να μη στερηθεί τη δυνατότητα συμμετοχής.

Οι αθλητές που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα, Σάββατο, έχουν ήδη ενημερωθεί ότι τα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν και να φτάσουν στο Ηράκλειο με καθυστέρηση.

Τι ισχύει για τα 10 χλμ. και τον Ημιμαραθώνιο

Για τους δρομείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα 10 χιλιόμετρα ή στον Ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, η διοργάνωση έχει προβλέψει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η καθυστέρηση του πλοίου έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η προγραμματισμένη εκκίνηση.

Συγκεκριμένα, οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Μάλιστα, όσοι φτάσουν στο Ηράκλειο και δεν προλάβουν το λεωφορείο της διοργάνωσης στο ΚΤΕΛ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ των 10:00 το πρωί, με τον σταθμό να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το λιμάνι.

Χωρίς αλλαγή στη γραμματεία

Η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί από τη διοργάνωση είναι απλή. Με την άφιξή τους στο Αρκαλοχώρι, οι αθλητές θα πρέπει να παραλάβουν το πακέτο συμμετοχής τους και στη συνέχεια να κατευθυνθούν στην εκκίνηση των 5 χιλιομέτρων.

Δεν απαιτείται να περάσουν από τη γραμματεία για να δηλώσουν την αλλαγή αγώνα.

Οι δρομείς θα συμμετάσχουν κανονικά στα 5 χλμ., φορώντας το bib number του αγώνα στον οποίο είχαν αρχικά δηλωθεί, είτε πρόκειται για τα 10 χλμ. είτε για τον Ημιμαραθώνιο.

Παραλαβή πακέτων και φύλαξη προσωπικών αντικειμένων

Για τους αθλητές που αναχωρούν σήμερα το μεσημέρι από τον Πειραιά, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να παραλάβουν το πακέτο συμμετοχής τους την ημέρα του αγώνα, απευθείας από τη γραμματεία στον χώρο της εκκίνησης.

Παράλληλα, στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος φύλαξης, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αφήσουν με ασφάλεια τις τσάντες και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Η διοργάνωση, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω των καθυστερήσεων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επιχειρεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στη γραμμή της εκκίνησης.

«Ξέρουμε ότι οι ανατροπές φέρνουν άγχος, όμως παρά τις δυσκολίες και τις δικές σας και τις δικές μας είμαστε σίγουροι πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και θα ζήσουμε άλλον έναν πανέμορφο αγώνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοργάνωση, ευχόμενη στους αθλητές καλό ταξίδι και εκφράζοντας την ανυπομονησία της να τους υποδεχθεί στο Αρκαλοχώρι.

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