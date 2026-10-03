«Ο Θεός είναι πραγματικός»: Ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο δηλώνει βέβαιος για την ύπαρξή του

Μια νέα παρέμβαση στη διαχρονική συζήτηση για την ύπαρξη του Θεού ήρθε από τον Νοτιοκορεάτη Γιανγκ-Χουν Κιμ, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τον εξαιρετικά υψηλό δείκτη ευφυΐας που του αποδίδεται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κιμ υποστήριξε ότι, ύστερα από προσωπική αναζήτηση, κατέληξε στην πεποίθηση πως «ο Θεός είναι πραγματικός, ο Ιησούς είναι πραγματικός και η Βίβλος είναι πραγματική, 100%». Σε βίντεο που δημοσίευσε εμφανίζεται επίσης φορώντας σταυρό και δηλώνει πως «ο Ιησούς είναι η απάντηση».

Οι δηλώσεις του προσέλκυσαν ιδιαίτερη προσοχή λόγω του IQ 276 που του αποδίδεται, έναν αριθμό εξαιρετικά υψηλότερο από τον μέσο όρο του 100. Ωστόσο, ένας υψηλός δείκτης νοημοσύνης δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη για ζητήματα μεταφυσικής ή θρησκευτικής πίστης.

Η επιστημονική μέθοδος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ύπαρξη του Θεού μέσω εργαστηριακών πειραμάτων. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Κιμ αφορούν τη δική του πίστη και όχι ένα επιστημονικό συμπέρασμα.

Η θεολογία και η σύνδεση με την κβαντική φυσική

Η θρησκευτική του τοποθέτηση δεν αποτελεί πάντως πρόσφατη εξέλιξη. Ο Κιμ έχει σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ και έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο κλάδο ως την «ανώτατη επιστήμη».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις στην κβαντική φυσική και στη μελέτη της συνείδησης μπορούν να συνδεθούν με την ιδέα της μεταθανάτιας ζωής, αντιμετωπίζοντας τον θάνατο ως μια μορφή μετάβασης. Οι σχετικοί συσχετισμοί, ωστόσο, παραμένουν θεωρητικοί και δεν διαθέτουν άμεση επιστημονική τεκμηρίωση.

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