Elite League: Μεταφέρθηκε για Κυριακή η πρεμιέρα της Αναγέννησης – Στις 17:00 στα «Δύο Αοράκια»

Αλλαγή ημέρας για την πρεμιέρα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League, καθώς η αναμέτρηση με την ΑΕ Γλαύκος Έσπερος μεταφέρθηκε από το Σάββατο για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή προέκυψε λόγω του απαγορευτικού απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ, με το Λιμενικό Σώμα να έχει ενημερώσει σχετικά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης της ΕΟΚ, αποφασίστηκε η μετάθεση της αναμέτρησης για μία ημέρα.

Η ώρα και η έδρα του αγώνα παραμένουν αμετάβλητες. Έτσι, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιήσει την ιστορική της πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Elite League την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 17:00, στα «Δύο Αοράκια».

Η αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕ Γλαύκος Έσπερος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα του Αρκαλοχωρίου μπαίνει πλέον και επίσημα στη «μάχη» της Elite League.

Η διοίκηση της Αναγέννησης έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο να δώσει το «παρών» στα «Δύο Αοράκια» και να στηρίξει την ομάδα στην πρώτη της εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γ’ Εθνική: Η κακοκαιρία «ανέβαλλε» τη 2η αγωνιστική - Πότε θα γίνει