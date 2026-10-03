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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Μεταφέρθηκε για Κυριακή η πρεμιέρα της Αναγέννησης – Στις 17:00 στα «Δύο Αοράκια»

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
clock 10:32 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αλλαγή ημέρας για την πρεμιέρα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League, καθώς η αναμέτρηση με την ΑΕ Γλαύκος Έσπερος μεταφέρθηκε από το Σάββατο για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή προέκυψε λόγω του απαγορευτικού απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ, με το Λιμενικό Σώμα να έχει ενημερώσει σχετικά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης της ΕΟΚ, αποφασίστηκε η μετάθεση της αναμέτρησης για μία ημέρα.

Η ώρα και η έδρα του αγώνα παραμένουν αμετάβλητες. Έτσι, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιήσει την ιστορική της πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Elite League την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 17:00, στα «Δύο Αοράκια».

Η αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕ Γλαύκος Έσπερος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα του Αρκαλοχωρίου μπαίνει πλέον και επίσημα στη «μάχη» της Elite League.

Η διοίκηση της Αναγέννησης έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο να δώσει το «παρών» στα «Δύο Αοράκια» και να στηρίξει την ομάδα στην πρώτη της εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

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