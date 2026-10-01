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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπιμπίλας: "Μου λένε “όταν έρθει η σειρά σου, ποιος θα πει για σένα;”

μπιμπιλας
clock 11:00 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τα σχόλια που δέχεται στα social media, με αφορμή τις αναρτήσεις που κάνει όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος.

«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα», πρόσθεσε.

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