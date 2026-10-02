Ασλανίδου: «Mου έριξαν δύο μούντζες σε συναυλία μου, γέλασα και είπα ”ρε αδερφούλη και με τα δύο;”»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή της περιοδεία αλλά και στο συμβάν που δεν θα ξεχάσει.

«Δεν σταμάτησα το καλοκαίρι καθόλου με την περιοδεία. Η πιο ωραία στιγμή που είχε πλάκα ήταν όταν βγήκα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας κάλεσαν για τη συναυλία και ξαφνικά βλέπω δύο μούντζες έτσι. Γέλασα και είπα ”ρε αδερφούλη και με τα δύο;” Να μου έδινες και με το ένα και με τα δύο τα χέρια;» ανέφερε η Μελίνα Ασλανίδου.

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