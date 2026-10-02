ΠΑΡ.02 Οκτ 2026 20:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ασλανίδου: «Mου έριξαν δύο μούντζες σε συναυλία μου, γέλασα και είπα ”ρε αδερφούλη και με τα δύο;”»

ασχλανιδου
clock 20:00 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή της περιοδεία αλλά και στο συμβάν που δεν θα ξεχάσει.

«Δεν σταμάτησα το καλοκαίρι καθόλου με την περιοδεία. Η πιο ωραία στιγμή που είχε πλάκα ήταν όταν βγήκα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας κάλεσαν για τη συναυλία και ξαφνικά βλέπω δύο μούντζες έτσι. Γέλασα και είπα ”ρε αδερφούλη και με τα δύο;” Να μου έδινες και με το ένα και με τα δύο τα χέρια;» ανέφερε η Μελίνα Ασλανίδου.

Διαβάστε επίσης 

Η σειρά που ο Μπέζος θεωρεί παραδόξως την πιο επιτυχημένη του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μελίνα Ασλανίδου Συναυλία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis