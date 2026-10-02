«Μπλόκο» σε υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης σε ΑΑΔΕ και Gov.gr: Πώς επηρεάζονται εισιτήρια αγώνων, ταυτότητες και ΚΕΠ

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Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωρά, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του έργου GCloud NextGen.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 22:00 έως και Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες:

- της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

- της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet και η πλατφόρμα myDATA.

Ωστόσο, κατά την αναβάθμιση, οι πολίτες που δεν διαθέτουν καταχωρισμένο κινητό τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και δεν έχουν ήδη ενεργό Gov.gr Wallet δεν θα μπορούν να αποθηκεύουν νέο ψηφιακό εισιτήριο για αθλητικό αγώνα.

Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση έντυπων εισιτηρίων για πολίτες άνω των 65 ετών, στα εκδοτήρια των γηπέδων. Αντιθέτως, όλα τα εισιτήρια που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι πολίτες με προγραμματισμένο ραντεβού για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει να έχουν διαθέσιμους τους αριθμούς των εξοφλημένων παράβολων σε εκτυπωμένη μορφή ή στο email τους, ενώ επηρεάζεται και η λειτουργία της εφαρμογής myPhoto.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Μεταξύ των εφαρμογών που επηρεάζονται λόγω των εργασιών (από 2/10/2026 ώρα 22:00 έως και 4/10 ώρα 14:00) , είναι και οι εξής:

• Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας & Κέντρο Ειδοποιήσεων (εγγραφή και επεξεργασία στοιχείων)

• KYC για Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

• Know Your Business (KYB)

• e-Παράβολο και web service e-Παράβολο

• Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

• online πληρωμές από Τράπεζες για e-Παράβολο και Τελωνεία (DCTonline)

• myPhoto

• Timologio B2G

• Κράτος Φιλικό για τον Πολίτη (συγκεκριμένα: Ψηφιακή ενημέρωση για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των διοικουμένων, Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων)

• Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων σε Παρόχους Υπηρεσιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Συνδρομητικής Τηλεόρασης

• Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων σε Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

• Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης (επεξεργασία - Δεν επηρεάζονται τρίτες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα web services)

• Υπηρεσία Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

• Μητρώο Διαλειτουργικότητας

• Υπηρεσίες ΚΕΠ όπως Εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω ΚΕΠ και Εφαρμογή πλήρωσης θέσεων ΚΕΠ

• Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.)

• myDeskLive (συγκεκριμένα: Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ, myKEPlive, myAADElive, myConsulLive, myDIMOSlive, myDYPAlive, Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α., myEGDIXlive, myEFKALive, myKTIMATOLOGIOlive, mySynigoroslive, myNAFTILIAlive, myPyrasfaleiaLive, myOEYlive )

• Μητρώο Φορέων Δημόσιας Διοίκησης

• Ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

• Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

• ΕΔΗΤ, invoiceTools, traceInvoice (θα πραγματοποιείται η παραλαβή των τιμολογίων)

• ΤΗΛΕΔ-ΕΣΥΠ

• Εφαρμογή Νομικών Προσώπων

• Υπηρεσία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών

• Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων

• ΕΣΕΛ

• Εφαρμογή βεβαίωσης εσόδων (δεν επηρεάζονται τα web services)

• Web service ανωνυμοποίησης ΑΦΜ (ΜΠΙΧ)

• Υπηρεσίες Συντάξεων όπως: Ενημερωτικά Σημειώματα Συνταξιούχων τέως Δημοσίου (συντάξεις υπαγόμενες 01/05/2018 στον e-ΕΦΚΑ), Προσωποποιημένη πληροφόρηση δικαιούχων Ειδικών Συντάξεων του Δημοσίου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Παρακολούθηση Αίτησης Συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ,.

• Μητρώο Αστικών συνεταιρισμών

• Εφαρμογή Αιτημάτων Φιλοξενίας, Εξαίρεσης Προμήθειας, Παροχής Αδειών Λογισμικού και Καταγραφής Υποδομής

• Μητρώο Διαφάνειας

• Αναζήτηση αναγνωριστικών αριθμών μητρώων μέσω του Προσωπικού Αριθμού

• Ενιαία Αρχή Πληρωμής

• Εφαρμογή για υποβολή Αρχείων (εκκαθαριστές)

• Εγγραφή Εκκαθαριστών Δημοσίου

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