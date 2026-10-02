Κρήτη: Μήνυμα 112 για τη νέα κακοκαιρία – «Προσοχή στις πλημμύρες»

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Σε περιορισμό των μετακινήσεων στην περιφέρεια Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10 προειδοποιεί μήνυμα του 112 ενόψει του νέου κύματος ισχυρών φαινομένων που αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων παραμένει ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών κυρίως με μηχανήματα έργου.

Μέχρι στιγμής, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά, δύο ανήλικα από την οικία τους σε έτερη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών.

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🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια #Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

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