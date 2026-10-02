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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: «Έμφραγμα» στην υδροδότηση λόγω βλαβών και διακοπών ρεύματος

Βρύση
clock 18:28 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχείς δυσκολίες στην υδροδότηση του Ηρακλείου από τις αλλεπάλληλες βλάβες στο δίκτυο, σε συνδυασμό με τις διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Πάνω Φορτέτσα σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη. Όπως είπε στο ekriti.gr, έχει προκύψει ζημιά στον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει νερό από το Θραψανό, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις γεωτρήσεις. Από τις τρεις γεωτρήσεις της περιοχής λειτουργεί αυτή τη στιγμή μόνο μία, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

Η ΔΕΥΑΗ επιχειρεί να ενισχύσει την παροχή προς τη Φορτέτσα μέσω Βασιλειών, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών. Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Αγία Τριάδα, όπου έχει σημειωθεί σπάσιμο  αγωγού. Η βλάβη έχει ήδη αντιμετωπιστεί από συνεργεία της ΔΕΥΑΗ, ωστόσο η περιοχή υδροδοτείται με χαμηλή πίεση μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

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