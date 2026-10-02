Οροπέδιο Λασιθίου: Απέραντη λίμνη ο κάμπος – Τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια πλημμυρισμένη έκταση και τις αγροτικές καλλιέργειες να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Η κυκλοφορία στον κάμπο παραμένει απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους παραγωγούς, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καμινακίου και ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, Κώστα Φουκαράκη, περίπου το 80% της πατατοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως φασόλια, ντομάτες, ρεβίθια και φακές.

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Στην περιοχή βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας αυτοψία στα σημεία που έχουν πληγεί. Κατά την επίσκεψή του ενημερώθηκε για τις ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο και αγροτικές εκτάσεις, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Αθανασάκη, τον αντιδήμαρχο Ευάγγελο Σιγανό και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

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Στη συνάντηση εξετάστηκαν η έκταση των προβλημάτων, οι ανάγκες που έχουν προκύψει και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και την αποκατάσταση των ζημιών.

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Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στον Χώνο, με τη φυσική καταβόθρα να έχει πλημμυρίσει και τα νερά να μεταφέρουν λάσπη και φερτά υλικά προς την κατεύθυνση του φράγματος Αποσελέμη. Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τους κατοίκους και τους παραγωγούς να παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα.

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