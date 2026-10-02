The Voice: Συντετριμμένοι οι coaches μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Αυτό το Σάββατο, το Voice αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη μ' ένα συγκινητικό αφιέρωμα. Οι κριτές μίλησαν στην εκπομπή Αταίριαστοι και δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους

«Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του», ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

«Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί του, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζονται οι άνθρωποι, παίζει ρόλο το πώς δένονται. Αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει», πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.

«Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τες με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος», είπε ο Χρήστος Μάστορας.

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