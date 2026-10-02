Γκράβα: «Μύριζε εδώ και μέρες σαν βουτάνιο, κάναμε αναφορά» - Οι μαρτυρίες για την εκκένωση του σχολείου

Την ανησυχία τους εξέφρασαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μετά από την έντονη οσμή αερίου που καταγράφηκε σε σχολείο στη Γκράβα. Η οσμή φέρεται να παρέπεμπε σε βουτάνιο σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση του συγκροτήματος.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και τεχνικοί της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για ελέγχους, ενώ ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των γονέων, η οσμή δεν ήταν σημερινό φαινόμενο, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές από τις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν έγγραφες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Μαθητής του σχολείου δήλωσε ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 11:30, «συμβούλιο δεκαπενταμελούς είχαμε, καθόμασταν. Και μάθαμε ότι είχαν διώξει όλο το σχολείο, γιατί μύριζε υγραέριο είπαν. Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι». Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος τόνισε, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί από τους συναδέλφους.

Υπήρχε μια μυρωδιά, η οποία είναι εδώ και μέρες. Κυρίως ξεκίνησε από το 21ο Γυμνάσιο, το 40ο ΓΕΛ που είναι δίπλα και στα δημοτικά. Μας πληροφόρησαν ότι ήρθε κάποιος μηχανικός από την εταιρεία το πρωί για να μετρήσει, αλλά δεν έχουμε κάποιο έγγραφο.

Αυτό που ζήτησαν οι διευθυντές, και έχουν δίκιο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις 250 μαθητές εδώ μέσα και είσαι υπεύθυνος, δεν μπορείς με μια προφορική εντολή ή ερμηνεία να πάρεις την ευθύνη».

Ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν... Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο.

Οι συνάδελφοι παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να πάρουν τα παιδιά. Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο… περιμένουμε από την Πυροσβεστική το πόρισμα. Μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».

Γκράβα: «Καταγγελίες υπήρχαν ήδη από τις 16 του μήνα»

Την ανησυχία των γονέων μετέφερε η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ): «Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί γιατί μας ειδοποίησαν γονείς... είχαν πολύ μεγάλη αγωνία από την κατ' επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής. Ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος...

Ξέρουμε ότι το πρωί πέρασε τεχνικός της εταιρείας ο οποίος είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».

Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, και από την πλευρά του, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.

«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής... μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση... πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει.

Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε "κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά".

Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε... Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται», υπογράμμισε.

Σε ετοιμότητα οι δήμοι Αθηναίων και Γαλατσίου

Παράλληλα, σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός του δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξαν αναφορές για οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από τον πρώτο έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ωστόσο για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις και αναμένεται το σχετικό πόρισμα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει τα εξής:

«Στις 9:05 το πρωί, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο. Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας».

Παράλληλα, σε ετοιμότητα τέθηκε και ο δήμος Γαλατσίου, μετά τις αναφορές που έγιναν για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική Αρχή:

«Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από το 21ο Λύκειο Αθηνών, που βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σχετικά με οσμή που παραπέμπει σε διαρροή αερίου και την απομάκρυνση των μαθητών τους από το σχολείο, επικοινωνήσαμε άμεσα με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του δήμου Γαλατσίου, που στεγάζονται στο συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν οι διευθύνσεις του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου, του 2ου Λυκείου, του 1ου ΕΠΑΛ και του 2ου ΕΠΑΛ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εκκένωση των σχολικών μονάδων, με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο δήμος Γαλατσίου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους αρμόδιους φορείς».

*Με πληροφορίες από reader.gr

Φωτογραφία: Eurokinissi

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