Ο elite Κλεμάν Τουρπέν σφυρίζει στο Ελλάδα – Γερμανία

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Η UEFA επέλεξε έναν από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους διαιτητές της Ευρώπης για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία, την Κυριακή στην Τούμπα, για το Nations League.

Ο λόγος για τον Γάλλο elite διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στον δρόμο ελληνικών ομάδων, έχοντας διευθύνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έχει σφυρίξει δύο ντέρμπι στην Ελλάδα

Ο Τουρπέν έχει εμπειρία από αγώνες της Stoiximan Super League, καθώς τη σεζόν 2019/20 είχε διευθύνει δύο αναμετρήσεις των playoffs.

Στις 28 Ιουνίου 2020 ήταν ο διαιτητής στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 στο ΟΑΚΑ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 19 Ιουλίου, είχε σφυρίξει και το ΠΑΟΚ – Άρης 0-0 στην Τούμπα.

Μάλιστα, ο Γάλλος ρέφερι έχει επιστρέψει και φέτος στην Ελλάδα, καθώς είχε διευθύνει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League.

Έχει διευθύνει τελικό Champions League

Ο Κλεμάν Τουρπέν διαθέτει πλούσιο βιογραφικό σε κορυφαίο επίπεδο. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του ήταν ο τελικός του Champions League το 2022, όταν είχε διευθύνει την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έναν χρόνο νωρίτερα είχε βρεθεί στον τελικό του Europa League, όπου η Βιγιαρεάλ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γάλλος διαιτητής έχει επίσης σημαντική παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις, έχοντας αναλάβει αγώνες κορυφαίου επιπέδου σε μεγάλη διοργάνωση.

Η γαλλική διαιτητική ομάδα στην Τούμπα

Ο Τουρπέν δεν θα είναι μόνος του στην Τούμπα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ερίκ Βατελιέ.

Στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.

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