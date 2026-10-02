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Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα - Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη

Κώστας Τσουκαλάς
clock 15:18 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι «σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026» και πως «σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο».

Προσθέτει ότι «στην ενέργεια η αύξηση ανήλθε στο 18,8%» και ότι «ο εισαγόμενος κατά την κυβέρνηση πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 1,3% μεγαλύτερος στην Ελλάδα απ' ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη».

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