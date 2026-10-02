Η απάντηση της Στέλλας Αραμπατζή για τον έλεγχο στο ιατρείο της

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Αραμπατζή, απάντησε σχετικά με το γεγονός ότι ελέγχεται αν έκανε στο ιατρείο της θεραπείες μπότοξ σε πελάτες της.

Σε ανάρτησή της, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος που την αφορά είναι «για μια πινακίδα» και προανήγγειλε μήνυση κατά του τηλεοπτικού σταθμού και δημοσιογράφων.

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για έλεγχο σε βάρος της σχετικά με παράνομες ιατρικές πράξεις, κάτι που η ίδια αρνείται. Όπως υποστηρίζει, της έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.

Η ανάρτησή της

«Καλημέρα με υγεία και χαρά!!!

Επειδή πριν από λίγο κυκλοφόρησε μεγάλο κανάλι των Αθηνών βιντεάκι με το πρόσωπο μου και την ιατρική μου ιδιότητα στο οποίο αναφέρει ότι ελέγχομαι για παράνομες ιατρικές πράξεις ενημερώνω ότι ελέγχομαι για μια πινακίδα και μου έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.

Το επόμενο διάστημα θα προβώ σε μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση και διασυρμό της ιατρικής μου ιδιότητας. Ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς ασκούν το επάγγελμα τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο».

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