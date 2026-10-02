Ηχηρή παραίτηση Ζαχαρία Αθουσάκη από την προεδρεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών

Την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), κατέθεσε ο Ζαχαρίας Αθουσάκης καταγγέλλοντας ευθέως την απουσία ισονομίας και ισοπολιτείας εις βάρος των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων που μοιραία οδηγεί στη συντριβή του κλάδου.

Ο ιστορικός πρόεδρος του μεγάλου Συνδέσμου ο οποίος κράτησε τα τελευταία χρόνια 12,5 χρόνια το τιμόνι ενός από τους πιο σημαντικούς εργοληπτικούς και τεχνικούς φορείς της χώρας καταγγέλλει ευθέως τη νέα τάξη πραγμάτων στα Δημόσια Έργα τα οποία ενοποιούνται για να δίδονται στα χέρια των ισχυρότερων εργοληπτικών εταιρειών. Επίσης μιλά για φωτογραφικές διατάξεις που περνάνε σε διακηρύξεις των έργων, ενώ την ίδια ώρα καυτηριάζει το γεγονός ότι διατάξεις για χορήγηση πριμ επιτάχυνσης εργασιών του Ταμείου Ανάκαμψης σε οδικά ή σιδηροδρομικά έργα μόνο πάνω των 100 εκ. ευρώ, αποτελούν το ανοσιούργημα της παραβίασης του δικαίου.

Στην επιστολή παραίτησης του κ. Αθουσάκη περιγράφεται γλαφυρά το που οδηγεί η νέα τάξη πραγμάτων στη διαχείριση των δημοσίων έργων τα οποία ενοποιούνται σε υψηλότατου προϋπολογισμού εργολαβίες προκειμένου να δημοπρατηθούν μεταξύ των μεγάλων εταιρειών. Και αυτό όπως εξηγεί δυστυχώς είναι μια συνεχιζόμενη πολιτική διαχείριση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με τον κ. Αθουσάκη το 80% περίπου του κύκλου εργασιών των δημοσίων έργων να έχει οδηγηθεί στις μεγάλες εταιρείες 7ης τάξης και μικρότερο του 20% του κύκλου εργασιών ανελήφθη από τις υπόλοιπες εταιρείες 6ης τάξης και κάτω, δηλαδή τις 600 ενεργές εταιρείες και 2.000 τουλάχιστον ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Συνέπεια όλων των παραπάνω όπως εξηγεί είναι τα μεγάλα έργα να καθυστερούν στην εκτέλεσή τους, τα μικρότερα να δημοπρατούνται με μέση έκπτωση της τάξης του 35% λόγω μεγάλου ανταγωνισμού και τώρα πλέον με τα ελάχιστα δημοπρατούμενα μικρομεσαία έργα οι εκπτώσεις να φθάνουν το 40% και όποιο έργο περαιώνεται να μην έχει συνέχεια σε νέο έργο ο μικρομεσαίος εργολήπτης.

Επίσης τονίζει ότι έχουν δημιουργηθεί καρτέλ σε ορισμένες κατηγορίες έργων, που πάντα με τους ειδικούς όρους συμμετέχουν οι ολίγοι του είδους . Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, έργα που αφορούν στην επεξεργασία σκουπιδιών με τους ΧΥΤΑ κλπ., έργα ελέγχου διαρροής υδάτων και τηλεμετρίας, έργα βιολογικών καθαρισμών...

Διαβάστε επίσης

Δρακουλιάρης: Η απάντηση της Περιφέρειας στην οργή επιχειρηματιών και κατοίκων για τις πλημμύρες

Μυλοπόταμος: Προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης νερού στα χωριά του Κουλούκωνα