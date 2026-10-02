Μυλοπόταμος: Προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης νερού στα χωριά του Κουλούκωνα

Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης καλούνται, για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μυλοποτάμου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα ύδρευσης, επισημαίνοντας ότι η προληπτική οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού.

Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ανακοίνωσης συστήνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για την προετοιμασία τροφίμων.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των δικτύων.

Η επιχείρηση θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και καταστεί δυνατή η άρση της προληπτικής οδηγίας.

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