Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκαλύπτει πώς έχασε 20 κιλά σε πέντε μήνες

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωινό» και εξήγησε πως η ζυγαριά είχε φτάσει τα 107,5 κιλά έτσι αποφάσισε να χάσει κιλά.

«Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα. Ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα. Μετά ξέφυγα. Ήμουν 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88. Έχασα 20 κιλά, σε πέντε μήνες, με διατροφολόγο. Δεν έκανα ενέσεις. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ ούτε η διατροφολόγος. Γιατί μου είπε ότι “πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά”. Δεν μπήκα στον πειρασμό να κάνω ενέσεις, δεν τις θέλω καθόλου. Δεν πείνασα ούτε μία μέρα.

Σίγουρα έτρωγα πρωτεΐνη, πολλά γεύματα μέσα στη μέρα. Κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μία εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου. Και γλυκό, πατατάκια σόγιας. Δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα. Και δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Είμαι εγκρατής. Αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο, την πειθαρχία.

Το έχω μάθει και το κάνω. Είμαι εγκρατής. Από την άλλη είμαι παμφάγο. Οπότε μπορώ να φάω ό,τι μου βάλεις, δεν δυσανασχετώ, αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα», είπε ο ηθοποιός.

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