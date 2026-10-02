Σούδα - Διπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων: Πάνω από 3.200 επιβάτες κατέκλυσαν τα Χανιά

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Με δύο κρουαζιερόπλοια υποδέχεται σήμερα, Παρασκευή, το λιμάνι της Σούδας τους επισκέπτες της Κρήτης, καθώς το «Scarlet Lady» και το «Azamara Quest» έφτασαν στα Χανιά.

Το «Scarlet Lady» κατέπλευσε στη Σούδα μεταφέροντας 2.603 επιβάτες, ενώ το «Azamara Quest» μετέφερε ακόμη 670 επιβάτες.

Συνολικά, περισσότεροι από 3.200 επιβάτες κρουαζιέρας βρίσκονται σήμερα στην περιοχή των Χανίων, με αρκετούς από αυτούς να αναμένεται να επισκεφθούν το κέντρο της πόλης και δημοφιλή αξιοθέατα, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση.

Η διπλή άφιξη προσθέτει έναν ακόμη δυνατό τόνο στην κίνηση κρουαζιέρας στο λιμάνι της Σούδας, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Χανιά και τις ομορφιές της δυτικής Κρήτης.

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