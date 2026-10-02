ΟΣΔΕ 2026: Απόλυτο αδιέξοδο μετά το "φιάσκο" της τηλεδιάσκεψης με υπουργείο και ΑΑΔΕ

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο βρίσκονται οι γεωπόνοι και οι υπεύθυνοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα, μετά την πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και της ΑΑΔΕ.

Η πολυαναμενόμενη τηλεδιάσκεψη, - με την συμμετοχή 700 ατόμων - που είχε ως στόχο να ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, εξελίχθηκε σε "απόλυτο φιάσκο", σύμφωνα με τις σκληρές δηλώσεις στο Ράδιο Κρήτη του προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Τεχνολόγων, Νίκου Κουτεντάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, έθιξε το θέμα της ομηρίας στην οποία έχουν περιέλθει οι εκπρόσωποι του κλάδου, καθώς καλούνται να φέρουν σε πέρας έναν τεράστιο όγκο δηλώσεων χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία και υπό την απειλή εξοντωτικών κυρώσεων.

Στο "σκοτάδι" το θεσμικό πλαίσιο – Ανύπαρκτος ο χρόνος αντίδρασης



Το βασικότερο πλήγμα για την αξιοπιστία της διαδικασίας είναι η πλήρης έλλειψη ενημέρωσης για το περιεχόμενο των αναμενόμενων ΦΕΚ. Τα ΚΥΔ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για κρίσιμες αποφάσεις που ορίζουν τις προδιαγραφές των ελέγχων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι περιλαμβάνουν αυτές.



«Δεν πήραμε καμία απάντηση για το θεσμικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα», υποράμμισε ο κ. Κουτεντάκης, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος αντίδρασης των γραφείων αλλά και των ίδιων των παραγωγών έχει πλέον εκμηδενιστεί.

Το "αγκάθι" των προθεσμιών και οι τεχνικές αστοχίες

Με την καταληκτική ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου 2026 να πλησιάζει ασφυκτικά, η ολοκλήρωση του έργου φαντάζει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Οι φορείς της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας ξεκαθαρίζουν ότι αν δεν δοθεί τετράμηνη παράταση από τη στιγμή που η πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ τεθεί σε 100% πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία, το σύστημα θα καταρρεύσει.

Πρόστιμα «μαμούθ» και μετακύλιση ευθύνης



Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή στον γεωπονικό κόσμο είναι η απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία προβλέπει διοικητικά πρόστιμα από 1.000€ έως 50.000€, καθώς και επαγγελματικούς αποκλεισμούς για τα ΚΥΔ και τους τεχνικούς συμβούλους σε περίπτωση λαθών. Οι επαγγελματίες καταγγέλλουν προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών του κρατικού μηχανισμού στις δικές τους πλάτες, για ένα σύστημα που το ίδιο το Κράτος αδυνατεί να λειτουργήσει σωστά.



Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν περισσότερα από 300 γραπτά ερωτήματα και οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν για την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου, το κλίμα στις τάξεις των μελετητών παραμένει εκρηκτικό.

Μετά την χθεσινή κοροϊδία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ, σήμερα οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ συγκαλούν νέα τηλεδιάσκεψη προκειμένου να καθοριστεί η περεταίρω στάση τους.

Αν δεν υπάρξουν άμεσες, ριζικές διορθωτικές κινήσεις από το ΥΠΑΑΤ, οι ετήσιες αγροτικές επιδοτήσεις χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών βρίσκονται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.

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