Ρέματα Γιόφυρου - Ξηροπόταμου: - Πολιτική Προστασία της... τελευταίας στιγμής!

«Πρέπει να υπάρξει θύμα για να γίνει το αυτονόητο; Αυτό το εφιαλτικό ερώτημα απευθύνει η Επιτροπή Κατοίκων Γιόφυρου-Ξηροπόταμου προς κάθε αρμόδιο φορέα, εκφράζοντας την βαθιά αγανάκτηση μιας ολόκληρης κοινότητας που νιώθει παρατημένη στην τύχη της.

Για ακόμα μια φορά, τα ρέματα καθαρίζονται την ώρα της κακοκαιρίας και όχι πριν από αυτήν. Με τις δικαιολογίες για τις "εκτός σχεδίου" περιοχές να έχουν πλέον στερέψει, οι πολίτες ζητούν εδώ και τώρα έργα διευθέτησης και πρόληψης, αρνούμενοι να γίνουν η επόμενη "Φοινικιά" στον χάρτη των καταστροφών.

Η επιστολή των κατοίκων:

Ως κάτοικοι εκφράζουμε την αγανάκτηση μας απέναντι στις αρχες Δήμο, Περιφέρεια και κράτος, όταν κινητοποιούνται για να καθαρίσουν τα ρέματα την στιγμή της κακοκαιρίας αφήνοντας απροστάτευτες για καιρό τις περιοχές όλες γύρω από τα ρέματα Γιοφυρου και Ξηροπόταμου. Πρέπει να φτάσει η κακοκαιρία, να φουσκώσουν τα ρέματα και να δημιουργηθεί κίνδυνος για να γίνουν οι αυτονόητες παρεμβάσεις, όταν αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα Τι περιμένουν να υπάρξει θύμα για να πάρουν μέτρα πολιτικής προστασίας! Διότι στην θέση της Φοινικιάς θα μπορούσαν να είναι πολλές συνοικίες της 3ης Κοινότητας. Κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθούν στους κατοίκους γιατί δεν παίρνονται μέτρα. Ποια είναι η προτεραιότητα σας; Γιατί ως αρχές ρίχνετε την μπάλα ο ένας στον άλλο και οι κάτοικοι μένουν απροστάτευτοι;

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Ως επιτροπή κατοίκων Γιοφυρου- Ξηροποταμου εδώ και χρόνια έχουμε στείλει υπομνήματα στον Δήμο, στην Περιφέρεια για καθαρισμό και διευθέτηση των ρεμάτων Γιοφυρου χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση και αν έχουμε λάβει είναι “δεν είναι αρμοδιότητά μας”, “είστε εκτός σχεδίου” ,”υπάρχουν ρέματα”, “χρειάζονται μελέτες”.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα: “Μα όταν υπάρχει κίνδυνος ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος;’’

Η ασφάλεια των κατοίκων και των παιδιών δεν μπορεί να γίνεται θέμα συγκυρίας ούτε να ενεργοποιούνται οι αρμόδιες αρχές μόνο όταν η κακοκαιρία χτυπήσει την πόρτα. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη προτού συμβεί το κακό και εδώ οι αρχες είναι απόντες εδώ και δεκαετίες.

Για αυτό ως επιτροπή κατοίκων ζητάμε εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα:

● Να καθαριστούν τα ρέματα Γιοφυρου και Ξηροπόταμου

● Να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές

● Να συντηρούνται οι δρόμοι πριν γίνουν παγίδες

● Να γίνουν μελέτες και έργα για την διευθέτηση των ρεμάτων Ξηροποτάμου και Γιοφυρου, τα φράγματα που απαιτούνται και μπορούν να δώσουν λύση και στην παροχή νερού συνολικά στην πόλη του Ηρακλείου

● Να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής προς το Παγνη και το Γάζι ( η Ιασίου)

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Γιατί μετά από 30 χρόνια το “θα το δούμε” ,το “δεν γίνεται τώρα” και το “ είναι εκτός σχεδίου” δεν είναι απάντηση. Η πρόληψη δεν γίνεται την στιγμή της κακοκαιρίας. Η πρόληψη γίνεται για να μην συμβεί το κακό και αυτό ακριβως ζητάμε ως κάτοικοι στον Γιοφυρο και τον Ξηροπόταμο όχι άλλες γενικόλογες υποσχέσεις ή αδιαφορία στα δίκαια αιτήματα μας, αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

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