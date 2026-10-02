Κρήτη: Κλειστό το Κ.Ε.Π. Αγίου Νικολάου λόγω της κακοκαιρίας

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που στεγάζεται στο ισόγειο του παλαιού δημαρχείου (οδός Ρ. Καπετανάκη 7) θα παραμείνει κλειστό σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη χθεσινή κακοκαιρία.

Για επείγουσες περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

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