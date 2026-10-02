Μυλοπόταμος: Κάτοικοι και χωριά μετρούν τις πληγές τους...

Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι αυτό άφησε πίσω του έναν νεκρό, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μυλοπόταμος, με τον δήμο να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω της έκτασης των καταστροφών. Σήμερα, Παρασκευή, παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Στα Ζωνιανά η υπερχείλιση του ζωνιανού ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τοιχία και άλλες υποδομές.

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Στα Κυνηγιανά, ένα μικρό χωριό του δήμου κατέρρευσε μερικώς ακατοίκητο σπίτι, ενώ δύο ακόμη κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση στο Βενί. Βέβαια η τελική καταμέτρηση των ζημιών θα γίνει με το πέρας των φαινομένων.

Η κακοκαιρία είχε, παράλληλα, τραγική κατάληξη στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε φύγει το βράδυ της Τετάρτης για το ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Στα Λιβάδια αποφεύχθηκε μία ακόμη τραγωδία, όταν ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μετά την υποχώρηση του δρόμου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία τους.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος της βροχής στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να διαρκέσουν έως την Κυριακή. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προστασία των κατοίκων και στην αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς μια νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται.

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