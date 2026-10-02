Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε έφεση για τις κατηγορίες της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι άσκησε έφεση κατά της απόφασης ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία έκρινε τον σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετυμηγορίας και την αποφυγή ενδεχόμενων αυστηρών κυρώσεων.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Σίτι είχε χρησιμοποιήσει «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο μεθοδεύσεων για την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποεκτίμηση των εξόδων κατά ποσό που υπερβαίνει τα 900 εκατομμύρια λίρες (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας.

«Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει πλήθος αδιάψευστων στοιχείων που στηρίζουν τη θέση του επί του θέματος», δήλωσε η ομάδα του Μάντσεστερ -η οποία ανήκει σε επενδυτικό κεφάλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- επισημαίνοντας ότι η έφεση κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

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