Χερσόνησος: Συγκροτείται η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη νέα εποχή του τουρισμού

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού του ως Πρότυπου Βιώσιμου Τουριστικού Προορισμού κάνει ο Δήμος Χερσονήσου, μέσα από τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία θα υποστηρίξει τη συστηματική και μεθοδική προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης. Η νέα Ομάδα αποτελείται από στελέχη της δημοτικής διοίκησης, εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, εκπροσώπους φορέων του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης, συγκεντρώνοντας τη γνώση και την εμπειρία που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.

Επικεφαλής της Ομάδας Διοίκησης Έργου ορίζεται η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, η οποία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών της ΟΔΕ, της παρακολούθησης της προόδου των δράσεων, καθώς και της απευθείας ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής για την πορεία του έργου. Σημειώνεται ότι η λειτουργία της Ομάδας δεν επιβαρύνει σε κανένα βαθμό τον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου, καθώς όλα τα μέλη της θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άμισθη βάση.

Στους βασικούς στόχους της Ομάδας Διοίκησης Έργου περιλαμβάνονται:

· Η λειτουργία της ως συνδετικού κρίκου μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, των εξωτερικών συνεργατών και των κρίσιμων τοπικών φορέων που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

· Ο συντονισμός και η επιστημονική υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης της πρώτης Αναφοράς Βιωσιμότητας του Δήμου Χερσονήσου.

· Η συλλογή, επεξεργασία και τεκμηρίωση δεδομένων από δημοτικές υποδομές και τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση του προορισμού.

· Η ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων που επηρεάζουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.

· Η σύνδεση των δημοτικών και τουριστικών υποδομών με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030.

· Η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης, καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Χερσονήσου.





Η Ομάδα Διοίκησης Έργου αποτελείται από τους:

· Κατερίνα Θραψανιώτη, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, ως επικεφαλής.

· Σοφία Υφαντή, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

· Ιωάννη Κτιστάκη, Ειδικό Συνεργάτη Οργάνωσης και Προγραμματισμού.

· Δημοσθένη Σπυρλιδάκη, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

· Ιωάννη Μαυρογιάννη, Επιστημονικό Συνεργάτη.

· Εμμανουήλ Ζερβάκη, Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Γουβών.

· Χάρη Μανιατάκη, Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΧ.

· Κωνσταντίνο Κουρκουνάκη, εκπρόσωπο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων.

· Νικόλαο Φουντουλάκη, εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδοχείων.

· Γεώργιο Σφακιανάκη, εκπρόσωπο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

· Γεώργιο Χριστοδουλάκη, εκπρόσωπο της Ένωσης «Φιλοξενία».

«Ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου και η επόμενη ημέρα του οφείλει να βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών και κοινωνικών μας πόρων» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

Η σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην οργανωμένη δράση. Μέσα από τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών και τουριστικών φορέων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Χερσόνησος να αποτελέσει πρότυπο προορισμό που θα συνδυάζει την υψηλή ποιότητα φιλοξενίας με τον σεβασμό στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες των επόμενων γενεών».

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