«Αίτηση γάμου» μέσω Google Forms: Η ασυνήθιστη ιδέα 36χρονης για να βρει σύντροφο

Η αναζήτηση συντρόφου μέσω εφαρμογών γνωριμιών δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που περίμενε μια 36χρονη από τη Βόρεια Καρολίνα. Έτσι, αποφάσισε να αλλάξει τακτική και να δημιουργήσει τη δική της, αρκετά ασυνήθιστη διαδικασία επιλογής.

Η Άριν Πάτερσον δημιούργησε ένα αναλυτικό Google Form και το μοιράστηκε στα social media, ζητώντας από άνδρες που ενδιαφέρονται για μια σοβαρή σχέση να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Η ιδέα φαίνεται πως κέντρισε το ενδιαφέρον, καθώς περισσότεροι από 240 άνδρες έχουν ήδη συμπληρώσει τη φόρμα.

Η ίδια εξήγησε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών της έμοιαζαν με χάσιμο χρόνου και πως ήθελε έναν διαφορετικό τρόπο για να εντοπίσει ανθρώπους που αναζητούν πραγματικά μια σχέση. «Είμαι ανοιχτή στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό και γενναιόδωρο άνδρα που ενδιαφέρεται για ραντεβού για καφέ, δείπνο, καλή συζήτηση και να δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα», έγραψε.

Από τις καθημερινές συνήθειες μέχρι τον γάμο

Η φόρμα δεν περιορίζεται σε απλές προσωπικές πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν για την επαγγελματική τους πορεία και τους στόχους τους, τις καθημερινές συνήθειες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Παράλληλα, η Πάτερσον θέλει να γνωρίζει πώς αντιλαμβάνονται τον γάμο, την οικογενειακή ζωή και μια συντροφική σχέση. Τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να περιγράψουν τι περιμένουν από μια σύντροφο και ποια χαρακτηριστικά θεωρούν αδιαπραγμάτευτα.

Στόχος της, όπως προκύπτει από τις ερωτήσεις, είναι να διαπιστώνει αν υπάρχουν κοινές προτεραιότητες και προσδοκίες πριν φτάσει στο στάδιο της προσωπικής συνάντησης. Η ίδια έχει δοκιμάσει στο παρελθόν διαφορετικούς τρόπους για να γνωρίσει κόσμο, από εφαρμογές γνωριμιών και δια ζώσης συναντήσεις μέχρι γνωριμίες μέσω τρίτων. Αυτή τη φορά, όμως, επέλεξε να οργανώσει η ίδια τη διαδικασία.

Η αντίδραση στα social media

Η πρωτοβουλία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν θετικά την επιλογή της να δηλώσει ξεκάθαρα τι αναζητά, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση. «Αυτό είναι σίγουρα τολμηρό και καινοτόμο! Σε παρακαλώ κράτα μας ενημερωμένους για τα αποτελέσματά σου», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Προσεύχομαι να βρεις κάποιον αυθεντικό και στοργικό άνδρα, που να προσφέρει και να σε προστατεύει».

Υπήρξαν και σχόλια που στάθηκαν στην ειλικρίνειά της. «Τέτοιες γυναίκες είναι σπάνιες, ανοιχτές, ειλικρινείς και τα βάζουν όλα εκεί έξω. Είναι καταπληκτική μόνο και μόνο γι' αυτό, κάθε άνδρας θα ήταν ευλογημένος να τη βρει!», ανέφερε ένας από τους χρήστες.

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