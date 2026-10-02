Τα οφέλη των προβιοτικών πέρα από την πέψη

Τα προβιοτικά δεν αφορούν μόνο την υγεία του εντέρου. Δείτε τι δείχνουν τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη που προσφέρουν.







Τα προβιοτικά συμπληρώματα συνδέονται συνήθως με τη χρήση τους για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πέρα από την πέψη, τα προβιοτικά έχουν μελετηθεί για πιθανά οφέλη στην υγεία του ανοσοποιητικού, της καρδιαγγειακής υγείας και του εγκεφάλου, αν και οι επιδράσεις τους είναι ιδιαίτερα ειδικές για κάθε στέλεχος και η ισχύς των επιστημονικών στοιχείων ποικίλλει σημαντικά.







Μπορεί να υποστηρίξουν την ανοσοποιητική υγεία



Το έντερο και το ανοσοποιητικό σύστημα είναι στενά συνδεδεμένα. Ένα μεγάλο μέρος των ανοσοκυττάρων του οργανισμού βρίσκεται μέσα ή γύρω από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Ορισμένα προβιοτικά μπορεί να υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, βοηθώντας στη διατήρηση του εντερικού φραγμού και επηρεάζοντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις, αλλά η λήψη ενός προβιοτικού δεν ενισχύει αυτόματα την ανοσία. Τα προβιοτικά έχουν επίσης μελετηθεί για τη δυνατότητά τους να μειώνουν τη συχνότητα ή τη διάρκεια ορισμένων αναπνευστικών λοιμώξεων, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Στην πραγματικότητα, τα οφέλη ποικίλλουν και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο προβιοτικό στέλεχος και τον πληθυσμό που μελετάται. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί ποια προβιοτικά μπορεί να είναι χρήσιμα για την πρόληψη λοιμώξεων ή την υποστήριξη της ανοσολογικής λειτουργίας σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες.







Μπορεί να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία



Επειδή το έντερο παίζει επίσης ρόλο στον μεταβολισμό, οι ερευνητές έχουν διερευνήσει εάν τα προβιοτικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σωματικό βάρος, τον μεταβολισμό και την καρδιαγγειακή υγεία. Ορισμένα προβιοτικά στελέχη έχουν συσχετιστεί με βελτιώσεις στα επίπεδα χοληστερόλης, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Σε ορισμένες μελέτες έχουν παρατηρηθεί επίσης μικρές μειώσεις σε:

Συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση



Αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)



Σάκχαρο αίματος



Ινσουλίνη



Δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ)



Ωστόσο, τα προβιοτικά δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεραπευτική επιλογή για καμία από αυτές τις παθήσεις και δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν προσεγγίσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν εάν οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση του βάρους και ποια βακτηριακά στελέχη, εάν υπάρχουν, μπορεί να έχουν ουσιαστική επίδραση. Η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, τα φάρμακα και άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τόσο το μικροβίωμα όσο και το σωματικό βάρος.







Μπορεί να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία



Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου. Αυτή η σύνδεση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για το κατά πόσον οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάθεση, το άγχος, τη γνωστική λειτουργία ή άλλες πτυχές της ψυχικής υγείας. 5 Σε άτομα που ήδη λαμβάνουν θεραπεία για κατάθλιψη, η προσθήκη ορισμένων προβιοτικών έχει συσχετιστεί με βελτίωση της διάθεσης σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο, ιδιαίτερα όταν προστέθηκε σε τακτική θεραπεία, όπως ένα αντικαταθλιπτικό. Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης δείξει βελτιώσεις στο άγχος, ειδικά σε άτομα που έχουν ήδη εμφανή συμπτώματα.

Ωστόσο, οι μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικά στελέχη, συνδυασμούς και δόσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί ποια προϊόντα θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν. Τα προβιοτικά δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν την καθιερωμένη θεραπεία ψυχικής υγείας ή τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Άλλα πιθανά οφέλη



Οι ερευνητές διερευνούν επίσης εάν τα προβιοτικά μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε άλλους τομείς της υγείας, όπως:

Υγεία του δέρματος, όπως στην ακμή ή το έκζεμα



Στοματική υγεία



Κολπική υγεία



Τα στοιχεία σε αυτούς τους τομείς εξακολουθούν να εξελίσσονται. Για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών οφελών των προβιοτικών πέρα από την πέψη, απαιτείται περισσότερη έρευνα. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένα όφελος που παρατηρείται με ένα προβιοτικό στέλεχος ή έναν συνδυασμό στελεχών δεν ισχύει απαραίτητα για ένα άλλο προϊόν. Διαφορετικά στελέχη μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές επιδράσεις στον οργανισμό.

Πηγή: jenny.gr

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