33ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δήμου Αγίου Νικολάου – «Τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσα από τη λογοτεχνία»

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 33ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, έναν θεσμό που εδώ και 33 χρόνια υπηρετεί τον πολιτισμό, προάγει τηλογοτεχνική δημιουργία και αναδεικνύει τις διαχρονικές αξίες του ανθρώπου.

Το δικαίωμα στη ζωή.

Το δικαίωμα στην ελευθερία.

Το δικαίωμα στη μνήμη.

Το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.

Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Το δικαίωμα στην ελπίδα.

Το δικαίωμα να ονειρεύεται κανείς, να δημιουργεί, να αγαπά, να μιλά και να ακούγεται.

Υπάρχουν δικαιώματα που κατοχυρώνονται από νόμους.

Υπάρχουν όμως και εκείνα που γεννιούνται μαζί με τον άνθρωπο και συνοδεύουν κάθε του βήμα. Εκείνα που δοκιμάζονται σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, φτώχειας και ευημερίας, μοναξιάς και συνύπαρξης. Εκείνα που άλλοτε γίνονται κραυγή και άλλοτε παραμένουν σιωπή.

Αφετηρία της δημιουργικής διαδικασίας αποτελούν επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο πέντε κορυφαίων Ελλήνων ποιητών: του Γιάννη Ρίτσου, του Οδυσσέα Ελύτη, της Κικής Δημουλά, του Νίκου Εγγονόπουλου και του Τάσου Λειβαδίτη.

Μικρός Ναυτίλος, Οδυσσέας Ελύτης

«Ναι, ο Παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία.

Ούτε, πολύ περισσότερο, μια ανταμοιβή.

Ήταν ένα δικαίωμα»

Λειβαδίτης Τ., 1995:842, Η λέξη

Όμως εκείνο το ηλίθιο παιδί που γελούσαμε μαζί του

Έρχεται τώρα τις νύχτες γερασμένο.

«Πώς έγινες έτσι», του λέω.

«Εσύ όταν πέθανες ήσουν σχεδόν παιδί».

«Δε γελάνε πια μαζί μου» μου λέει. […]

[…] «Έκανα να φύγω, αλλά στην πάροδο είδα το μουγκό παιδί,Είχε ακουμπήσει στον τοίχο κι έκλαιγε,

Και τώρα πάνω στον τοίχο ήταν ένα μικρό φωτισμένο παρεκκλήσιο»

Στην κοιλάδα με τους ροδώνες - Νίκος Εγγονόπουλος

«Αλήθεια -των αδυνάτων αδύνατο

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε

το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου /

το εφήμερο της παράλογης ζωής του

κι ανακαλύπτουνε διαφορές

γιομάτοι μίσος διαφορές

σε χρώμα δέρματος /φυλή / θρησκεία»

Γιάννη Ρίτσου, «Αναφυλλητό. XXXVIII», (απόσπασμα)

[…]

Τα παιδιά θέλουν παπούτσια

τα παιδιά θέλουν ψωμί

θέλουνε και φάρμακα,

δούλεψε κ’ εσύ.

Γέλα, κλαίγε κι όλο λέγε,

το παιδί: ζωή.

Τίποτ’ άλλο. Ζωή.

Σημείο Αναγνωρίσεως – Κική Δημουλά (Το λίγο του κόσμου, 1971)

Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα,

εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν.

Στολίζεις κάποιο πάρκο.

Από μακριά εξαπατάς.

Θαρρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει

να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες,

πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις.

Από κοντά ξεκαθαρίζει τ’ όνειρο:

δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου

μ’ ένα σχοινί μαρμάρινο

κι η στάση σου είναι η θέλησή σου

κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις

την αγωνία του αιχμάλωτου.

Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη:

αιχμάλωτη.

Δεν μπορείς

ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου,

ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα.

Δεμένα είναι τα χέρια σου.

Είδη Διαγωνισμού

1. Ποίηση

2. Διήγημα

3. Εικονογραφημένη αφήγηση

4. Σενάριο ταινίας μικρού μήκους

Κατηγορίες

1. Ενήλικες

2. Μαθητές Λυκείου

3. Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής:

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού.

3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα Ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μίασελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

Το Σενάριο ταινίας μικρού μήκους θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι δέκα πέντε σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Η εικονογραφημένη αφήγηση θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 6 σελίδες.

5) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

(Για τον 33 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας)

Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:

α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη.

β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία:

Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

(Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο - ένα για κάθε είδος - με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο).

5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

6) Προθεσμία υποβολής : Ως 16 Οκτωβρίου 2026, (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στον Άγιο Νικόλαο.

Βραβεία:

Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες (θα ανακοινωθούν σύντομα).

Κριτική Επιτροπή:

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Πληροφορίες:

[email protected], 28410 -89513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών.

Οργανωτική Επιτροπή:

Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Κωστάκη Μαρία - Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Οδυσσέας Σγουρός – Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ

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