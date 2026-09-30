«Το Νήμα της Φλωρεντίνης» στα Χανιά – Μια μουσική παράσταση για τη σπουδαία Κρητικιά δημιουργό





Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Περιφέρειας Κρήτης 2026, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Το Νήμα της Φλωρεντίνης», στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 20:30, με ελεύθερη είσοδο. Ένα μουσικό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο της Φλωρεντίνης Σκουλούδη–Καλούτση (1890–1971), μιας σπουδαίας Κρητικιάς δημιουργού που συνέβαλε καθοριστικά στην αναβίωση της κρητικής υφαντικής και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.



Γεννημένη στο Ρέθυμνο και σπουδαγμένη στη ζωγραφική στην Αγγλία, σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση των γυναικών αποτελούσε σπάνιο προνόμιο, η Φλωρεντίνη επέστρεψε στην Κρήτη μετατρέποντας την παράδοση σε δημιουργική δύναμη. Μέσα από το εργαστήριο υφαντικής «Διπλούς Πέλεκυς», συνέδεσε τη λαϊκή τέχνη με τα μινωικά μοτίβα, δημιουργώντας έργα που ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και ανέδειξαν τη γυναικεία δημιουργικότητα ως φορέα πολιτισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Με οδηγό τη μουσική, την ποίηση, την αφήγηση και τη βιντεοπροβολή, η παράσταση ξετυλίγει το νήμα της ζωής της, φωτίζοντας μια γυναίκα που τόλμησε να δημιουργήσει, να πρωτοπορήσει και να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της Κρήτης. Δύο νέες συνθέσεις της Yael Levy εμπνευσμένες από τα εργόχειρα της Φλωρεντίνης Καλούτση, έργα των Maurice Ravel, Henry Eccles, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Πέτρο Περάκη μαζί με παραδοσιακές μελωδίες και ποιήματα συνομιλούν με τις εικόνες, τα εργόχειρα και τις μνήμες της εποχής, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό πορτρέτο.



Μέσα από αυτή τη μουσική διαδρομή, η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας δημιουργίας, τη σημασία της πολιτιστικής μνήμης και τη διαχρονική αξία της παράδοσης όταν μετασχηματίζεται σε σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Ένας φόρος τιμής σε μια γυναίκα που ύφανε με το έργο και το όραμά της ένα πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.



Συντελέστριες / Συντελεστές:



• Πιάνο: Ελένη Παπασπύρου



• Αφήγηση – Τραγούδι: Στέλλα Βουτουφιανάκη



• Κοντραμπάσο: Γιάννης Πολυχρονάκης



• Video art: Μαρία Παπαδάκη



• Δύο πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις: Yael Levy



Η παράλληλη δράση «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ